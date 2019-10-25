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رياضة

الأهلي وصيف البطولة العربية لأندية البريدج

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
الأهلي وصيف البطولة
الأهلي وصيف البطولة العربية لأندية البريدج
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عبدالله هشام
فاز النادي الأهلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة الأندية العربية للبريدج والتي أقيمت في الأردن بمشاركة 8 أندية من 5 دول عربية هي أندية جمعية البريدج الأردنية ونادي الملك حسين والنادي الأرثوذكسي من الأردن والأهلي ونادي بريدج لبنان من لبنان ونادي اتحاد السعودية والقادسية من السعودية ونادي بريدج دبي من الإمارات العربية المتحدة .

وخسر الأهلي في المباراة النهائية أمام نادي دبي بعد مباراة مارثونية بين الفريقين .

وشهدت البطولة تألق كبير بعد التنظيم الرائع من محمد محسن كامل رئيس الاتحاد العربي للبريدج والذي أشاد بدور اللجنة المنظمة برئاسة بهجت المجالي رئيس الاتحاد الآسيوي وامين سر الاتحاد الأردني رمزي القسوس ورعد درويش وتدار بطاقم من الحكام الدوليين وليد المنياوي وطارق احمد من مصر والحكم الأردني رعد العتوم والعاملين في البث الدولي زيد الصابر ورغد بيترو وعبد الفتاح البرغوثي وسيف نعيمات وأحمد الدويري ،كما وجه محمد محسن كامل الشكر للأردن لتميزها في استضافة البطولة .
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