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حوادث

أمن الجيزة: استعدادات مكثفة للطقس السيئ.. وتنسيق لسرعة التدخل في حالات الطوارئ

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
الطقس السيء
الطقس السيء
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أوناش المرور وسيارات الإغاثة مع الربط مع غرف عمليات النجدة والحماية المدنية لسرعة التدخل في حالات الطوارئ والطقس السيىء.

وأكد اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة مرور الجيزة على جاهزية الخدمات الأمنية المتمركزة في الشوارع وأجرى جولات على كافة الشوارع، مشيرا إلى نشر سيارات شفط المياه على الطرق وبالتحديد بمطالع الكباري.

فيما رفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة، حالة الطوارئ للتدخل في سحب مياه الأمطار إن وجدت.

وتتولى إدارات المرور بالمحافظة القيام بعملية ربط فيما بينها لمتابعة الأحداث والمستجدات وتوفير الدعم لكل إدارة، لا سيما الربط بين غرفة مرور الجيزة مع غرف مرور الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة علاوة على التنسيق مع الأجهزة الإدارية بكل المحافظة.
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