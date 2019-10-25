وزير الإنتاج الحربي يبحث التصنيع المشترك للجرارات مع شركة منسك البيلاروسية‎

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" البيلاروسية لبحث التعاون فى مجال التصنيع المشترك للجرارات بالتعاون مع شركة "حلوان لمحركات الديزل" إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.



ويأتي اللقاء لمناقشة تعميق سبل التعاون بين "منسك" البيلاروسية وشركة "حلوان لمحركات الديزل" مصنع909 الحربي للتصنيع المشترك للجرارات بأنواعها ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربي بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر .



وتم خلال اللقاء الإشارة إلى قيام رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" بزيارة مصنع 909 للتعرف على خطوط الإنتاج وبيئة العمل بالشركة وتم الإتفاق على مخطط توريد عدد 51 جرار تم التعاقد على استيرادهم من "منسك" لتجربتهم ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من الجرارات ومدى ملائمتها وتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات فى مصر كخطوة أولى وصولًا لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربي مستقبلا.



وتم التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل رفع كفاءة المعدات الخاصة بشركة حلوان لمحركات الديزل وباقى شركات الإنتاج الحربي والتعاون فى مجالات تصنيع الطلمبات والمعدات الخاصة بشفط المياه والمعدات الزراعية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي خاصة فى ظل ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية مثل التعاون مع شركات "ماز ، أمكادور ، أجروماش ،منسك للمحركات" البيلاروسية.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" البيلاروسية، عن سعادته بالثقه المتبادلة بين الطرفين والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك ، وأكد على إستعداد الشركة لإيفاد وفد من المتخصصين لرفع كفاءة الماكينات والآلات بمصنع909 .



وأشار إلى أنه بصفته رئيسًا لمجلس الأعمال المصرى - البيلاروسي سيقوم بدعوة شركات بيلاروسية أخرى للمساعدة فى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع ، وتوطين صناعة الجرارات فى مصر وصولا للتصدير للدول الإفريقية مستقبلًا .

