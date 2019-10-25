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أخبار البلد

مسئول أمريكي: وجودنا في العراق ضروري لهزيمة داعش بشكل دائم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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ا ش ا
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء الولايات المتحدة محادثات مع مسؤولين عراقيين حول آلية وجود قواتها في بغداد خلال المرحلة المقبلة؛ لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم.

ونفى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه - في تصريح أوردته قناة الحرة الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة- أن تكون مسألة نقل الجنود الأمريكيين من سوريا إلى العراق قد أثرت بالسلب على جهود الولايات المتحدة في بغداد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر قد أعلن أن القوات الأمريكية تدخل وتنسحب من العراق بإذن الحكومة العراقية وموافقتها.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد، في وقت سابق، أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينتهي هذا التواجد حال طلبت الحكومة ذلك.
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