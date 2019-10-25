الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

قال محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك السابق، إنه يتمنى عودة عمر جابر لاعب بيراميدز إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال محمود فتح الله في تصريحات عبر قناة "تايم سبورتس":" أتمنى انضمام عمر جابر إلى الزمالك في الشتاء المقبل، لو لعب عمر جابر بجوار ساسي وطارق حامد في منتصف الملعب، سوف يحتل الزمالك العالم".



وأضاف محمود فتح الله:" عندما تنظر إلى فريق بيراميدز حاليا في وجود عبدالله السعيد وعمر جابر وأريك تراروي، تجدهم يقدمون أداء غير عادي ويسهلوا مهمة أي مدرب".



واختتم:" عمر جابر لاعب خفيف وسريع، ولديه اختراقات، وسوف يخفف الضغوطات على لاعبي منتصف الملعب".