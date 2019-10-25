Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
قال محمود فتح الله مدافع فريق الزمالك السابق، إنه يتمنى عودة عمر جابر لاعب بيراميدز إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمود فتح الله في تصريحات عبر قناة "تايم سبورتس":" أتمنى انضمام عمر جابر إلى الزمالك في الشتاء المقبل، لو لعب عمر جابر بجوار ساسي وطارق حامد في منتصف الملعب، سوف يحتل الزمالك العالم".

وأضاف محمود فتح الله:" عندما تنظر إلى فريق بيراميدز حاليا في وجود عبدالله السعيد وعمر جابر وأريك تراروي، تجدهم يقدمون أداء غير عادي ويسهلوا مهمة أي مدرب".

واختتم:" عمر جابر لاعب خفيف وسريع، ولديه اختراقات، وسوف يخفف الضغوطات على لاعبي منتصف الملعب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد بيراميدز.. حصار أبيض وساسى يهدر هدفا بعد مرور 15 دقيقة

الزمالك ضد بيراميدز .. شوط أول سلبي وأهداف ضائعة للأبيض وإنذاران

الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر .. فيديو

ليلة البطل .. 100 صورة من تتويج الزمالك بـ كأس مصر

ضحايا الدقائق الأولى من الشوط الأول بين الاهلي والزمالك.. تبديلات اضطرارية

ترشيحاتنا

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

فى ذكرى رحيل شرفنطح.. نهاية مأساوية فى حياة محمد كمال المصرى

حكاية أشهر مصري في الكويت.. أبو التركي الصعيدي عامل رخام تحول لنجم كوميدي على اليوتيوب

بسبب حصار منزل جوهر محمد.. مقتل 16 شخصا في احتجاجات إثيوبيا

تفاصيل جديدة في أزمة شارة كابتن منتخب مصر .. وكيل أحمد فتحي يروي

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار