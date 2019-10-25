Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 50 مسلحا من حركة طالبان في عمليات أمنية شمالي أفغانستان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
عناصر حركة طالبان
عناصر حركة طالبان
Advertisements
ا. ش . ا
قضت القوات الأفغانية على ما لا يقل عن 50 مسلحا من حركة طالبان في عملية تطهير للعناصر المسلحة في منطقة داركاد بإقليم تخار شمالي أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تمكنت من تطهير المنطقة بالكامل من العناصر الإرهابية في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت 50 مسلحًا على الأقل خلال العمليات وأصابت عشرات آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن صادرت بعض المركبات خلال العمليات الأمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعادت فيه القوات الأفغانية السيطرة على عدة مناطق في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 16 مُسلحًا من طالبان في عملية جوية شرقي أفغانستان

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. آخر ظهور لشبيه عادل إمام

التصفيق "محظور" داخل جامعة أكسفورد.. لهذا السبب الغريب

بسبب الشمام والكابوريا.. استقالة وزير ياباني من منصبه

نادر شوقي يكشف سر تعاقد الجونة مع عدد كبير من نجوم الأهلي

حبستهم في سيارة 14 يوما.. ام تقتل طفلتيها

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

قصة حب ورحلة كفاح وبكاء.. القصة الكاملة لانهيار عمرو محمود ياسين وزوجته

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

دعاء للميت بالرحمة يجعل قبره خير مسكن تغفو به عيناه حتى تقوم الساعة

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار