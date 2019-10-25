بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء برج البرلس

أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة الميناء أمام دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط بسبب شدة الرياح العاتية والمحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج.



وتعرضت المحافظة إلى حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، في حين أدت سرعة الرياح الشديدة والأتربة المتطايرة إلى انعدام الرؤية لمسافات بعيدة وتأثرت حركة السير وخاصة على الطريق الدولي.



من جانبه، وجه المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه - عبر صفحة المحافظة - وعبر أجهزة اللاسلكي بمجالس المدن والقرى تحذيرات للمواطنين بتجنب الخروج في هذه الأجواء والابتعاد عن أعمدة الكهرباء .



وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالانتهاء من رفع مخلفات مياه الأمطار، وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمدن، وتواجد سيارات كسح وشفط مياه الأمطار، وإزالة أي إشغالات من الشوارع.