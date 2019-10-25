Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استقرار العملة والتسامح الثقافي من أهم عوامل جذب الاستثمار .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
المشروعات القومية
المشروعات القومية
Advertisements
توك شو
قال الدكتور جمال شحاتة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن المشروعات القومية قاطرة التنمية وطريق للقضاء على البطالة .

وأضاف وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى حواره على برنامج "صباح الخير يا مصر " على " قناة مصر الأولى " أن الرئيس السيسي يحاول جذب كل الاستثمارات إلى مصر،  مشيرًا إلى أن المواطن العادي يحتاج الى بعض الأشياء الجاذبة للاستثمار وهما استقرار العملة والتسامح الثقافى فمصر تعامل المستثمر الأجنبي بشكل جيد.

وأوضح وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المستثمر المصرى بحاجة الى الاستقرار السياسى فعدم وجود استقرار لن يكن هناك استثمار او نظام او امن على حياتك .

وتابع وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجيش والشرطة يعملان على الاستقرار الأمني غير المسبوق في الاستثمار الأجنبي مضيفًا انه يعمل على انعدام الفساد فوزارة الاستثمار اليوم تعمل على الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات وأصبحت مصر في التنافسية العالمية نتيجة ان هناك عملا مؤسسيا وبنية أساسية وخاصًا الوصول للكهرباء كطاقة أساسية ثم حماية المشروعات الصغيرة ثم الإصلاح الضريبى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلمة السيسي لمؤتمر أفريقيا وعدم ارتياح مصر لطول مفاوضات سد النهضة أبرز ما تناولته الصحف

جمال السادات لـ مسؤول إماراتي: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر

ترشيحاتنا

شبرا النملة تغرق فى مياه الأمطار.. فيديو

قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل

اليوم .. أمطار كثيفة في 5 مناطق .. والحكومة تعلن حالة الطوارئ

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى للنجمة كاتى بيرى

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

هاشتاج وفاء الكيلانى.. هل حقنت منى زكى وجهها بالبوتكس ؟

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

حبستهم في سيارة 14 يوما.. ام تقتل طفلتيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ مظهر أنيق.. الـ ankle boots موضة شتاء 2019.. صور

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية