استقرار العملة والتسامح الثقافي من أهم عوامل جذب الاستثمار .. فيديو

قال الدكتور جمال شحاتة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن المشروعات القومية قاطرة التنمية وطريق للقضاء على البطالة .



وأضاف وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى حواره على برنامج "صباح الخير يا مصر " على " قناة مصر الأولى " أن الرئيس السيسي يحاول جذب كل الاستثمارات إلى مصر، مشيرًا إلى أن المواطن العادي يحتاج الى بعض الأشياء الجاذبة للاستثمار وهما استقرار العملة والتسامح الثقافى فمصر تعامل المستثمر الأجنبي بشكل جيد.



وأوضح وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المستثمر المصرى بحاجة الى الاستقرار السياسى فعدم وجود استقرار لن يكن هناك استثمار او نظام او امن على حياتك .



وتابع وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجيش والشرطة يعملان على الاستقرار الأمني غير المسبوق في الاستثمار الأجنبي مضيفًا انه يعمل على انعدام الفساد فوزارة الاستثمار اليوم تعمل على الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات وأصبحت مصر في التنافسية العالمية نتيجة ان هناك عملا مؤسسيا وبنية أساسية وخاصًا الوصول للكهرباء كطاقة أساسية ثم حماية المشروعات الصغيرة ثم الإصلاح الضريبى .

