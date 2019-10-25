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حوادث

سائق توك توك يمزق جسد طالب بمطواة بسبب أولوية المرور بالقليوبية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:50 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
مزق سائق توك توك جسد طالب بمطواة بكفر شكر بسبب أولوية المرور بالشارع، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إشارة من المستشفى بوصول محمود . س. م، 22 سنة، طالب مصابا بعدة طعنات بالصدر وحالته سيئة.

وأكدت التحريات أنه حال استقلال المجني عليه مركبة توك توك، نشبت مشادة كلامية بينه والمتهم حال قيادته مركبة توك توك بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض " مطواه " محدثا إصابته ولاذ بالفرار
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعي عمرو ا ش " سائق توك توك عن ذلك المحضر رقم 7394 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.
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