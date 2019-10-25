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أخبار العالم

تعرف على عرض جانتس لـ نتنياهو بشأن تشكيل الحكومة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
عرض جانتس لـ نتنياهو
عرض جانتس لـ نتنياهو بشأن تشكيل الحكومة
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سمر صالح
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، عن فحوى العرض الذي سيقدمه حزب "كاحوال لافان"، لحزب اليمين "الليكود" حول رؤيته لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن العرض الذي يدرسه بيني جانتس يقترح على بنيامين نتنياهو التنازل عن أحد الشرطين الصعبين اللذين حددهما للمشاركة في حكومة تضم "كاحوال لافان"، وهما أن يتولى رئاسة الحكومة أولا بموجب اتفاق تناوب مع "كاحوال لافان"، والشرط الثاني يتمثل بتمسكه بـ"كتلة اليمين" وإصراره على التفاوض باسم جميع مركبات الكتلة. 

وبموجب مقترح التسوية الذي بدأ طاقم تفاوض "كاحوال لافان"، بالعمل على صياغته عقب تكليف جانتس، سيكون نتنياهو مخيرًا إما بالتخلي عن شراكته بـ"كتلة اليمين"، وتولي رئاسة الحكومة أولا، وإما القبول بحكومة وحدة واسعة مع "أزرق أبيض" تضم شركائه في كتلة اليمين، على أن يتولى المنصب ثانيًا بموجب اتفاق تناوب مع جانتس.

ووفقًا للقناة العبرية، هذه التسوية التي يدرسها جانتس من شأنها أن تؤدي إلى انفراجه بالمشهد السياسي الإسرائيلي.
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