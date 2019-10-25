أول رد من الحكومة حول بيع محمية نبق بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة ً أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي, مُوضحةً أن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة, ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقًا للقانون.



وأضافت الوزارة،أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب ، بمساحة 600 كيلومتر مربع, منها حوالي 440 كم مربع في اليابس, بالإضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي, وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية, مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا, لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992م, وفي أواخر عام 2010م, تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسائحين.

