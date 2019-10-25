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أخبار البلد

الحكومة تنفي إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
الفحوص الطبية على
الفحوص الطبية على الحالات المرضية
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، مما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الأمراض فى محل إقامتهم فى فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أى أعراض فى هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلًا عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين لحمايتهم ضد الأمراض الوبائية، وكذلك توزيع الكروت الإرشادية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الحديثة التي تتضمن طرق العدوى والوقاية منه)، بالإضافة إلى توافر كافة المعدات والآلات الحديثة للاكتشاف المبكر للأمراض، وسرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة قد تشكل تهديدًا على أوضاع الصحة العامة بالبلاد، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين،وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
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