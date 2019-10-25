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منوعات

حبستهم في سيارة 14 يوما.. ام تقتل طفلتيها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بدلًا من أن تكون هي الحضن الدافئ الذي يحاوط طفلتيها، كانت هي اليدين التي دفعتهما إلى الموت، فقد اتهمت أم حاضنة بقتل من الدرجة الثانية والقسوة بعد وفاة توأميها في الثالثة من العمر داخل سيارة ساخنة.

وتركت "كلوديت فوستر" طفلتيها داخل السيارة في يوم شديد الحرارة، بعد أن قامت ضربهم بشدة على رأسهم، وادعت اختفائهم لمدة أسبوعين، حتى تم العثور على الطفلتين في المقعد الخلفي بالسيارة وهن فاقدات الوعي ليتضح بأنهن متوفياتان، بحسب ما نشرت شبكة "NBCNEWS".

كانت الفتيات تحت رعاية فوستر عندما تم العثور عليهن غير مستجيبات في المقعد الخلفي لسيارة في هاينزفيل ، على بعد حوالي 40 ميلًا جنوب غرب سافانا ، لتكتشف الشرطة وفاة الطفلتين بعد أسبوعين من اختفائهما.

المفاجأة أن الشرطة عثرت على الطفلتين في السيارة داخل منزل خطيب الأم، لتسلم الأم بنفسها إلى الشرطة، التى وجهت إلى "فوستر" تهمتين وهما الإهمال بينما كانت الطفلتان في حضنتها، والقتل العمد، فقد اثبت تشريح الجثمان إعتدائها على الطفلتين.
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