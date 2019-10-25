دورى معلومات وقوافل رياضية جديد أنشطة الشباب بالفيوم



قامت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم بالعديد من الأنشطة المتنوعة في قطاعي الشباب والرياضة خلال الاسبوع الماضي تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بالشباب وحثهم علي ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ومشاركتهم الإيجابية في كافة الفعاليات بشتي أنحاء المحافظة، وإشراف الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم .



حيث قامت المديرية في مجال الشباب بتنظيم دوري معلومات عامة لمراكز الشباب بهدف زيادة الوعي وتزويد الشباب بكل ماهو جديد في المعلومات العامة، ومهرجان ختام النشاط الخاص بأندية الفتاة,كما كما شاركت فرقة الفنون الشعبية في مهرجان ابداع 2 لمراكز الشباب الذي أقيم علي مسرح وزارة الشباب لاكتشاف مواهب الشباب وتنميتها,كما قامت الإدارة بتنفيذ ملتقي التوظيف بشركات القطاع الخاص بنادي محافظة الفيوم لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، كماتم تنظيم العديد من الندوات منها ندوة تثقيفية بعنوان زواج الأطفال والحد من الزيادة السكانية.



أما فيما يتعلق بمجال الرياضة فقد تم تنفيذ مشروع القافلة الرياضية بمدرسة البيضة للتعليم الأساسي, وتم عمل دورة مجمعة للالعاب الجماعية بمركز شباب دمو بالاضافة الي الاشتراك في احتفالات اكتوبر المجيد.



كما قامت المديرية بتنفيذ الحملة القومية لتنمية الوعي بالمحليات بمركز شباب المحافظة وتنفيذ البرنامج التدريبي للشباب تحت شعار مستقبلك لأمل وطنك,كماتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية منها دورة تدريبية في التنمية السياسية لمتحدي الاعاقة ودورات تنمية سياسية للشباب .



