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أخبار البلد

"الجمل" لتحقيق مطالب عمال 8 شركات: السير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قررت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تكليف الإدارة القانونية بالنقابة، بالتنسيق مع اللجان النقابية للعاملين في 8 شركات لتجهيز المستندات المطلوبة لبحث كافة المشكلات ووضع الحلول اللازمة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع "الجمل"، مع ممثلي العاملين في شركات :المكتب العربي، وحسن علام، والنصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمعادي للإسكان والتعمير، والعامة للإنشاءات "رولان"، والقاهرة العامة للمقاولات، و"إيجيكو" للمقاولات، لمناقشة المشكلات التي تواجههم خلال هذه المرحلة.

واستعرض ممثلو العاملون في هذه الشركات، أزمة نقص السيولة، وتراجع حجم الأعمال المسندة، وتعثر تحصيل المديونيات لدى بعض العملاء، وما يترتب عليه من نقص الموارد.

وناقش الاجتماع قرارات وقف الترقيات، وما تسببه من إثارة حالة من عدم الرضا بين صفوف العاملين، فضلا عن أزمة التسويات، وكذلك تسوية أرصدة الإجازات، بالإضافة إلى ملف تثبيت العمالة المؤقتة "العرضية".

وخلال الاجتماع، أثار ممثلي العاملين في الشركات الثمانية، أزمة تعنت مجالس إدارة الشركات في صرف العلاوات المقررة، وكذلك مشكلات العلاج الطبي في بعض هذه الشركات.

من جهته، أكد عبد المنعم الجمل، وقوف النقابة العامة إلى جانب العاملين، وتضامنها الكامل مع حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة السبل من أجل إنها كافة المشكلات.

وشدد الجمل، على ممثلي العاملين، ضرورة الاستمرار في العمل، وعدم الانسياق وراء أي دعوات لتعطيل مسيرة الإنتاج، قائلا: التفاوض والتفاهم مع مجالس إدارة الشركات لتحقيق مطالب العاملين يسير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج.

وأشار رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام، تم خلال لقاء وزير قطاع الأعمال، الاتفاق على عرض التعديلات على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العامة، لمناقشته مع القواعد العمالية، وفقا للآلية الدستورية المعمول بها.
"الجمل" لتحقيق مطالب عمال 8 شركات: السير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج
"الجمل" لتحقيق مطالب عمال 8 شركات: السير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج
"الجمل" لتحقيق مطالب عمال 8 شركات: السير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج
"الجمل" لتحقيق مطالب عمال 8 شركات: السير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج
"الجمل" لتحقيق مطالب عمال 8 شركات: السير جنبا إلى جنب مع مواصلة العمل والإنتاج
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