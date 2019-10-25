الأزهر في أسبوع .. تقرير يرصد استخدام الدواعش تطبيق TikTok الشهير لتجنيد الشباب.. والإمام الأكبر: التقاعس عن تطعيم الأطفال بالأمصال إثم يقترب من القتل والوأد

حصاد الأزهر في أسبوع

شيخ الأزهر: التقاعس عن تطعيم الأطفال بالأمصال إثم يقترب من القتل والوأد

الإمام الأكبر: نسعى لافتتاح مراكز ثقافية أزهرية لتعليم العربية حول العالم

الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية

صالح عباس: الأزهر يدرك أهمية التواصل مع المسلمين حول العالم

أمين البحوث الإسلامية يبحث خطط التوعية مع مديري مناطق وعظ الجمهورية

الأزهر: الدواعش يستخدمون تطبيق TikTok الشهير لتجنيد الشباب



شهدت مشيخة الأزهر خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات ولقاءا للإمام الأكبر، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أبوبكر دوكوري، مستشار رئيس بوركينافاسو للشئون الإسلامية.



وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية؛ لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لبوركينافاسو؛ لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.



من جانبه،نوه مستشار رئيس بوركينافاسو للشئون الإسلامية إلى أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البوركيني، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر على ما قدمه من دعم طبي وإنساني، خلال قافلة الأزهر الطبية العام الماضي، مبينًا أن القافلة تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة.



كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عدد من سفراء مصر الموفدين للعمل بالخارج، وذلك في بداية توليهم مهامهم الدبلوماسية في عواصم الدول المنقولين إليها.



وهنأ فضيلة في بداية اللقاء، الإمام الأكبر السفراء بمهامهم الجديدة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في تمثيل مصر بالخارج.



وأوضح فضيلته أن سفراء مصر عليهم دور كبير في دعم جهود الأزهر الشريف في محاربة التطرف وتقديم حقيقة الإسلام البعيدة كل البعد عن الإرهاب،لافتا إلى أن الأزهر يركز جهوده الخارجية على إحلال السلام، والتواصل مع كافة الثقافات والحضارات الإنسانية، وقد أثمرت هذه الجهود عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، والتي تعمل الأمم المتحدة على اعتمادها كوثيقة عالمية للسلام والتعايش.



وأضاف الإمام الأكبر أن الأزهر لديه برنامج لتدريب الأئمة والدعاة، يتم خلاله تدريبهم على التعامل مع كافة التحديات والقضايا المعاصرة، بالإضافة إلى فتح أبوابه لأبناء المسلمين من جميع أنحاء العالم، وإرسال العديد من القوافل الإغاثية والطبية إلى العديد من الدول التي تعاني مشكلات إنسانية، لافتًا إلى أن الأزهر يسعى لمزيد من التعاون مع السفارات المصرية في الخارج لافتتاح مراكز ثقافية أزهرية لتعليم اللغة العربية حول العالم.



من جهتهم، أشاد السفراء بالدور الخارجي للأزهر الشريف وبالعلاقات المتينة التي تربط بين الإمام الأكبر والمؤسسات والقيادات الدينية حول العالم، وخاصة بابا الفاتيكان، وهو ما سيكون عاملًا أساسيًا في تعزيز السلم العالمي، مؤكدين أن الأزهر بات من أهم أجنحة القوة الناعمة لمصر في العالم.



وأكد الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ضرورة نشر الوعي بخطورة مرض شلل الأطفال وأهمية مواجهته، لا سيما بين الشعوب التي يتفشى فيها، نتيجة غياب الوعي أو انتشار مفاهيم دينية خاطئة تجاه حملات التصدي له.



وأوضح شيخ الأزهر، في بيان، أنه يعمل انطلاقًا من مسؤوليته الإنسانية والمجتمعية، على مضاعفة جهوده لإنقاذ الأطفال من هذا الداء، ومواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال، ونشر الوعي بين الأُسر بضرورة تلقيح الأطفال بالأمصال، محذرًا من التقاعس عنه، واعتبار ذلك إثم كبير وخطيئة تقترب من خطيئة القتل والوأد.



وأشار البيان إلى حرص الأزهر الشريف على مراجعة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والفريق الاستشاري الإسلامي المعني بشلل الأطفال، الذي وجه به الإمام الأكبر للاطمئنان على مدى انحسار المرض والقضاء عليه.



وأكد البيان دعم الأزهر للجهود الدولية الرامية لاستئصال مرض شلل الأطفال؛ فإنه يدعو علماء الدين والمهنيين الصحيين وجميع الجهات المنوطة، إلى حشد الوعي المجتمعي بأهمية هذه الجهود، داعيًا الله -عزوجل- أن يقي كل أطفال العالم وأن يحميهم من هذا المرض ومن كل الكوارث والأمراض التي تغتال أحلامهم وسعادتهم.



فيما التقى الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، مديري عموم مناطق الوعظ، لبحث ومناقشة سير العمل بمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية ووضع استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالمتابعة المستمرة لمناطق الوعظ وتفعيل دور الوعاظ في كل المحافظات.



وناقش الأمين العام ومساعديه خلال اللقاء خطة عمل مناطق الوعظ خلال المرحلة المقبلة والتي تنفذ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر، وعلاقة تلك الخطط بواقع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، فضلا عن التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية لمؤسسات الدولة المختلفة في المحافظات كمراكز الشباب والتربية والتعليم وقصور الثقافة وغيرها من أمكان تجمعات الشباب والطلاب.



وأكد الأمين العام أننا في مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات تحتاج منا جميعا إلى بذل مزيد من الجهود وتحمل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية، مشيرًا إلى ضرورة تشديد المتابعة المستمرة لمناطق الوعظ لضبط سير العمل اليومي، مع تكثيف القوافل الثابتة والمتحركة لتحقيق مزيدًا من التواصل مع الناس وتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.



وأكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف أنها تتابع ما تقوم به الجماعات الإرهابية والمتطرفة من محاولات لخداع الشباب، واستقطابهم للوقوع فريسة سهلة في شباك الإرهاب والتطرف، حيث استخدم تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا تطبيق TikTok الشهير لجذب الشباب إلى الانضمام إلى صفوفه.



وأوضحت أن التنظيم نشر مقاطع فيديو لأناشيد الدولة الإسلامية المزعومة، فضلا عن لقطات تظهر بعض الجثث ومقاتلي التنظيم الإرهابي، فيما تم تصميم المقاطع بطريقة جذابة، باستخدام أيقونات الزهور والقلوب والموسيقى.



وقالت المنظمة في بيان لها: إن جماعات التطرف والإرهاب وخصوصا تنظيم داعش الإرهابي قد فقدت بريقها الخادع في التأثير على الشباب، بعد الهزائم المتتالية التي أصيبت بها في جميع الميادين، فراحت تستعمل وسائل جديدة، تؤثر من خلالها على عقول الشباب والمراهقين، وهو ما يؤكد على أن هذه التنظيمات تواجه مرحلة بائسة من الوهن والضعف والهزيمة النكراء.



وحذرت المنظمة الشباب المسلم من الانسياق وراء دعوات هذه التنظيمات، مؤكدة أن خدمة الإسلام تكون بالعمل الصالح والإنتاج، والتميز في العلم، وليس بالتدمير والتفكير والقتل والوحشية التي ينكرها كل إنسان، فضلا عن كل مسلم.



وأشار بيان المنظمة إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية قد شوهت صورة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع بما يقترفونه من جرائم بشعة في حق الإنسانية.



واستقبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، الدكتور حماد رشيد محمد، وزير الصحة بولاية زنجبار في تنزانيا.



قال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر الشريف يدرك أهمية التواصل مع كافة المسلمين حول العالم، لذا فتح أبوابه منذ زمن بعيد لأبناء العالم الإسلامي للدراسة به، بدءًا من الأروقة قديمًا حتى الكليات اليوم، مضيفًا أن الأزهر يدرس به 40 ألف طالبٍ من 110 دول، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا إنشاء مدينة جديدة للبعوث تتسع لكافة الطلاب الوافدين الموجودين حاليًا في مصر؛ لدعمهم والتيسير عليهم.



وأضاف وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر شكل لجنة للشؤون الإفريقية بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، خاصة أن هناك طلابًا من ٤٦ دولة إفريقية يتوافدون للدراسة بالمعاهد والكليات الأزهرية؛ لوضع البرامج الداعمة لأشقائنا، وكان من نتائجها مضاعفة المنح الدراسية المقررة لأبناء أفريقيا، لتصبح ١٦٠٠ منحة، بجانب التوسع في قوافل السلام؛ لنشر ثقافة التعايش والتسامح بدلًا من الكراهية والعنف، بالإضافة إلى تدريب الأئمة الأفارقة على آليات مواجهة الأفكار المتطرفة والتعامل مع القضايا المستحدثة، كما تم إنشاء مراكز لتعليم اللغة العربية.



وأضاف أن جهود الأزهر التعليمية في إفريقيا لا تقتصر على استقبال الطلاب الوافدين للدراسة بالقاهرة فحسب، بل حرص الأزهر على المبادرة والذهاب بمنهجه وعلمائه إلى قلب أفريقيا، وذلك من خلال 16 معهدًا أزهريًا في عدة دول أفريقية؛ لتحسين الأوضاع التعليمية في هذه الدول الشقيقة، ولنشر المنهج الأزهري الوسطي، بالإضافة إلى انتشار 537 مبعوثًا أزهريًا في مختلف دول القارة السمراء، لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة.