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برلمان

طلب إحاطة بشأن تدني الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
النائب سامي المشد
النائب سامي المشد
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حسن رضوان
أعلن سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب عن تقدمة طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تدني الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفيات الجامعة تعاني من تدني كبير في الخدمات الطبيعة بالاضافة إلى عدم الاهتمام بالمواطنين وتحويلهم إلى عيادات ومستشفيات خاصة، وذلك يعرض حياة عدد كبير من المواطنين للخطر.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن أغلب هؤلاء المواطنين الذين يذهبون إلى هذه المستشفيات ليس لديهم القدرة الكافية على العلاج في العيادات الخاصة وذلك يجعلهم غير قادرين على تلقي العلاج اللازم ويعرض حياتهم للخطر.

وأكد النائب سامي المشد، أنه قدم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له.
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