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حوادث

قرار جديد بشأن ملف قضية فتاة العياط المتهمة بتمزيق جسد سائق حاول اغتصابها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
فتاة العياط
فتاة العياط
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ندي حمودة - أحمد مهدي
أرسلت محكمة العياط في الجيزة، ملف قضية الطفلة أميرة أحمد المعروفة إعلاميا بـ«قضية فتاة العياط»، إلي محكمة الجيزة لعرضها على إدارة حقوق الإنسان لفحصها.

وكانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، في الأول من أكتوبر رفضت استئناف "أميرة. أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، على حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتمزيق جسد سائق حاول التعدي عليها جنسيًا، وأيدت استمرار حبسها.

وكانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة"، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قتل شاب بالمنطقة الجبلية.

أدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينًا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا، فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ"، 22 سنة، سائق، ملقيًا في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص. استئناف فتاة العياط واستمرار حبسها ٤٥ يوم

رفضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، الثلاثاء، برفض استئناف "أميرة. أ" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، على حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتمزيق جسد سائق حاول التعدي عليها جنسيًا، وأيدت استمرار حبسها.

وكانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة"، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قتل شاب بالمنطقة الجبلية.

أدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينًا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا، فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى "الأمير. أ"، 22 سنة، سائق، ملقيًا في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.
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