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لتكريم هيام عزام.. أعضاء بنقابة الصحفيين يتقدمون بمذكرة السبت

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يستعد مجموعة من أعضاء نقابة الصحفيين لتقديم مذكرة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان لتكريم اسم الصحفية الراحلة هيام عزام غدا السبت .

ورحلت الصحفية هيام عزام بعد صراع مع المرض في سبتمبر الماضي، ورغم مشوارها في المجال الإعلامي والصحفي إلا أنها لم تلتحق بجداول نقابة الصحفيين .

وجاء نص المذكرة كالتالي :" ننتظر من سيادتكم قرار مُنصف يكون بارقة أمل لكل من تعرض للظلم بحثًا عن حلمه في (بلاط صاحبة الجلالة)، وليؤكد أن لكل مجتهد نصيب، حتى وإن طالت الأيام، وتعثرت الخطى في طريق الحصول على كارنيه النقابة،و يطالب الموقعون على هذه المذكرة بمنح العضوية الشرفية للزميلة هيام عزام، رحمها الله، التي توفيت إثر صراع مع المرض دام لأكثر من شهر بسبب تعرضها لجلطة في المخ، وكذلك إطلاق اسمها على دفعة لجنة (المُشتغلين) المقبلة، كنوع من التكريم لزميلة أفنت 12 عامًا من عمرها في خدمة مهنة القلم، دون أن تحقق حلمها بالانضمام لـ(بيتها الكبير)، والذي نثق أنه سينصفها حتى بعد رحيلها عن عالمنا".

وكانت نقابة الصحفيين قد قامت بإجراءات مشابهة مع مجموعة من الزملاء الذين رحلوا قبل الالتحاق بعضويتها منهم اسم الصحفي الراحل رضا غنيم .

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