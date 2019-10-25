تعرف على إرشادات محافظة البحيرة لحماية المواطنين من توابع الطقس السيئ والأمطار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة خلال رئاسته لغرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة على التعامل منذ اللحظات الاولى لتعرض مراكز ومدن المحافظة لموجة شديدة من سقوط الأمطار الغزيرة والتى سبق وأن تم التحذير عنها وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية سابقًا بتعرض البلاد لموجه من الطقس السيئ.



وأشار إلى وجود وانتشار الفرق والأطقم ورؤساء ونواب المدن والقرى لرفع وإزالة الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين وانتظام حركة سير المواطنين والسيارات وكذا متابعة محطات الصرف وتشغيلها بكامل طاقتها.



أوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومثيلاتها قد تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.



وشدد" آمنة " على كافة الاجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية لأى مطالب لجميع للمواطنين والتحرك الفورى لحل اى مشكلة تتعلق بسوء حالة الجو والامطار و رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات ، وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين .



ويهيب اللواء المحافظ بجميع المواطنين الابلاغ عن اى مشكلة قد تحدث نتيجة لسقوط الامطار على الخط الساخن 114 الخاص بغرفة العمليات المركزية للعمل على حلها والاستجابة لها على الفور مؤكدا على التواجد المستمر على مدار الــ 24 ساعة لجميع المسئولين بالشارع والانعقاد الدائم لغرفة العمليات .



كما يُهيب اللواء المحافظ بمواطني البحيرى باتباع الارشادات التالية :



ترشيد استخدام المياه لتخفيف الأعباء على شبكة الصرف الصحي، تجنب نزول المواطنين إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة وعدم القيادة على الطرقات السريعة أثناء الشبورة أو المطر الغزير وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانية.



وتجنب الاقتراب من اعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاكوتغطية الأسلاك العارية التي تمثل حالة خطورة، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة،وتأمين أسقف المنازل وعزلها ضد تسريب المياه وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لعدم دخول المياه إلى المنازل وصرفها على المطابق أو البالوعات بالنسبة للمدن أو في المصارف والمجاري المائية بالنسبة للمناطق الريفية.



ووجه المحافظ بأهمية التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها والإتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطواريءوفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .

