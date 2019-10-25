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تعليم

17 نوفمبر.. دورة فى الترميم باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء بكلية آثار الفيوم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم عقد الدورة التدريبية التخصصية الأولي فى علوم ترميم وصيانة الآثار" أساسيات  استخدام التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء فى مجال ترميم الآثار" والتى أطلق عليها دورة المرحوم الدكتور محمد عبد الهادى أستاذ ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة.

تقام الدورة فى إطار أنشطة مركز بحوث وصيانة الآثار للعام الأكاديمي 2019/ 2020. وذلك خلال المدة من 17 الى 19 نوفمبر القادم.

وتقام تحت رعاية الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار ورئيس مجلس ادارة مركز بحوث وصيانة الآثار وإشراف الدكتور ناجح عمر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز.

وقال الدكتور شعبان الأمير مدير المركز إن الدورة يشارك فيها العاملون بوزارة الآثار وطلبة الدراسات العليا وطلاب كليات الآثار وترميم الآثار والمهتمين بمجال ترميم الآثار.


ويحاضر فيها نخبة من أساتذتنا وأعلام الترميم فى مصر ونخبة من المتخصصين فى استخدام الأشعة تحت الحمراء. بالجانب النظري والعملي التطبيقي وسوف يحصل المتدرب فى نهاية اجتيازه للدورة علي شهادة معتمدة من مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم.

وقد وافق مجلس إدارة المركز ومجلس كلية الآثار أن تكون رسوم الاشتراك لجميع الطلاب 50 جنيها وللخريجين والعاملين بوزارة الآثار 100 جنيها تشمل المحاضرات النظرية والتدريب العملي وشهادة الاجتياز وان اخر موعد لتلقي الاشتراك الاحد 10 نوفمبر .



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