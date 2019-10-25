أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

علق سليمان كوليبالي مهاجم فريق الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي، على انتهاء أزمته مع القلعة الحمراء، وجاهزيته للمشاركة مع فريقه، بعد رفع الإيقاف عنه.



وكتب كوليبالي على حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" حين يكون الله معك، يكون كل شيء ممكنا، شكرا يا الله".



وستكون أول مباراة أفريقية لـ كوليبالي أمام الأهلي، عند يحل بطل مصر ضيفا على النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من درو المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وكان كوليبالي هرب من الأهلي في مايو 2017 دون أسباب يستند إليها، وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وحصل على حكم بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار، لكن كوليبالي لم يلتزم بالسداد أكثر من مرة مما ترتب عليه إيقافه.