التعليم الأزهري في أسبوع .. رئيس الجامعة يتناول وجبة الغداء مع طلاب المدينة الجامعية.. تعطيل الدراسة بهذه الكليات.. ونقل عم السيد من السويس إلى مستشفى الحسين بتوجيهات من الإمام الأكبر

التعليم الأزهري في أسبوع

جامعة الأزهر تعطل الدراسة بكليات مدينة نصر والقليوبية بنين وبنات

المحرصاوى يزور أطفال قوقعة الأذن بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

رئيس جامعة الأزهر يتناول وجبة الغداء وسط الطلاب في المدينة الجامعية

بتوجيه من شيخ الأزهر .. نقل عم السيد من السويس إلى الحسين الجامعي



شهدت جامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، خلال الأسبوع الجاري،عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



في البداية، قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة الأربعاء بالقاهرة الكبرى بكليات الدراسة ومدينة نصر والقليوبية نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.



كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.



وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القرار جاء بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.



فيما زار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى جامعة الأزهر التخصصي في إطار متابعته لسير العمل بالمستشفى، حيث عقد اجتماعًا مع إدارة المستشفى بحضور الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى.



خلال الزيارة، شهد رئيس الجامعة تشغيل الجهاز الخارجي للأطفال الصم والبكم بعد زراعة قوقعة الأذن 10 حالات أطفال أقل من 5 سنوات بالمستشفى، بالمجان لهذه الحالات، وذلك بعد زراعة القوقعة بواسطة الدكتور علي محروس رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.



واستمع رئيس الجامعة لشرحٍ قدمه الدكتور علي محروس عن طريقة تركيب الجهاز الخارجي الذي يمكن الأطفال من السماع لأول مرة وممارسة حياة عادية بعد ذلك، ووجه فضيلته بالمتابعة المستمرة والعمل على تقديم أفضل الخدمات للجمهور فى إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.



وحرص رئيس الجامعة على توجيه أسئلة لاهالى الأطفال الذين أجريت لهم عمليات زرع القوقعة ، حول وجود عقبات أو صعوبات واجهتهم، حيث أكدوا جميعًا عدم وجود أي عقبات موجهين شكرهم لجميع العاملين بجامعة الأزهر لدعمهم وإدخال السرور عليهم وعلى فلذات أكبادهم.



وأوضح محروس أن برنامج العلاج يهدف للقضاء على ظاهرة الصم والبكم في المجتمع المصري ، وجعل مصر خالية من هذا المرض تماما فى توجهات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي



وأجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية على المدينة الجامعية للبنين وتفقد خلالها المطعم الذي يقدم التغذية للطلاب.



وأصر رئيس جامعة الأزهر ونوابه، على تناول وجبة الغداء مع الطلاب والمكونة من الأرز والفراخ والكوسة وفاكهة العنب، مشيدا بجودة الطعام مناشدا القائمين على تقديم الوجبات بحسن معاملة الطلاب والاستمرار في تقديم أجود المأكولات لهم.



وناشد المحرصاوي، جميع الطلاب بضرورة الحفاظ على المدينة الجامعية والغرف الخاصة بهم وعدم المشاركة في إتلاف المحتويات وكذلك الهدوء داخل المطعم أثناء الطعام.



وشدد على أن جامعة الأزهر تعمل بكل جهودها على مراعاة أبنائها الطلاب والطالبات واتخاذ كل القرارات التي تصب في مصلحتهم.



ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بنقل عم السيد عبد المجيد بمنطقة السويس الأزهرية إلى مستشفى الحسين الجامعى وذلك بعد إصابته أثناء العمل.



وعلى الفور وفرت منطقة السويس الأزهرية سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى الحسين الجامعي، واطمئن على صحته الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكان برفقته الدكتور أحمد حمادى رئيس الادارة المركزية لمنطقة السويس، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد أمين نائب رئيس المستشفى ورئيس الطوارئ ، وقد تم الاطمئنان على حالته.



يأتي هذا بناءا على تعليمات الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.