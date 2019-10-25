عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى أسبوعين

ارتفع الذهب لأعلى مستوى فى أسبوعين اليوم الجمعة 25-20-2019، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) النفسى المهم، فى الوقت الذى أثارت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة التوقعات بخفض آخر فى أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي)، بينما بلغ البلاديوم ذروة جديدة.



وسجل الذهب فى المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر عند 1506.76 دولار فى وقت سابق من الجلسة، وارتفع 0.1 % إلى 1505.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن الأصفر 1.1 % هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى 5 أسابيع.



وصعد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1508.20 دولار للأوقية، وتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى فى أكثر من 6 سنوات فى السابع من أغسطس.



وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة فى الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع فى سبتمبر كما تراجعت الشحنات، فى دلالة على أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة فى ظل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بحسب ما أظهرته بيانات أمس الخميس.



وخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع المستثمرون خفضا آخرا محتملا فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد صعوبات جراء عوامل معاكسة من الحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

