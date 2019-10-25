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محافظات

الطقس السيئ.. استعدادات مكثفة بمجالس المدن في سيناء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:06 م
صدى البلد
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احمد صالح
رفعت مجالس المدن بمحافظة شمال سيناء درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة هطول الامطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية بتوقع هطول أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي مدينة العريش أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن اطقم العمل الفنية بمجلس المدينة في حالة جاهزية طوال اليوم لأي تدخل وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي .

واعلن المجلس عن تخصيص ارقام تليفونات للطوارئ بشكل مباشر، لمتابعة ة جميع المستجدات في مراكز العريش والأحياء، مشيرا لى أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

وفي الشيخ زويد قال إيهاب بكير، نائب رئيس مجلس العريش أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، وفي حالة هطول الامطار فأن الأرض الرملية تسبب في جفاف المياه الراكدة خلال ساعات قليلة، وأن كميات المياه التي تساقطت اول امس لم تؤثر على سير الحياة في المدينة.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه تم التنسيق مع كافة الاجهزة الخدمية المعنية في مدينة بئر العبد بمتابعة حركة السير علي الطريق الدولى العريش - القنطرة ، وأن هناك تنسيق كامل مع جميع المديريات والأقسام والأحياء بديوان عام المحافظة.

وأضاف نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، انه سيتم تنفيذ خطة الإخلاء العاجل والتدخل بالتنسيق مع الشرطة لغلق الطرق، في حالة وسول سيول الي المنطفة وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن ومشايخ القبائل.

وأشار الي أن الاستعدادات لمواجهة السيول قائمة ولم تتوقف، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة معرفة مناطق السيول وتقاطعاتها مع الطرق،.

وحذر نصرالله الأهالي من التواجد في المزارع وقت حدوت السيل أو المناطق المنخفضة والتي تشهد تكاثر لسرعة المياه القادمة من سفوح الجبال.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، عن نزح أكثر من ١٠ آلاف مكعب متر من مياه الأمطار بمدن العريش وبئر العبد.وأعلنت الشركة ، أنه فور سقوط الأمطار تم تشكيل غرفة، عمليات وتم توزيع العمال وسيارات شفط المياه في تجمعات مياه الأمطار في الشوارع بمدن العريش وبئر العبد حتى تم نزح كافة المياه.

ورفعت شركة المياه بشمال سيناء حالة الطوارئ والاستعداد منذ أول أمس بناءً على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية وبالتنسيق الكامل مع مجالس المدن، م,ؤكدة في بيانها إلى أنه جار مواصلة رفع درجات الاستعداد للدرجة القصوى لحين انتهاء هذه النوبة الجوية.

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