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ديني

هل حفظة القرآن الكريم أفضل من غيرهم؟ الإفتاء ترد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
هل حفظة القرآن الكريم
هل حفظة القرآن الكريم أفضل من غيرهم.. الإفتاء ترد
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محمد شحتة
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله نثر الفضل في خلقه فالله يصطفي بعضا من خلقه لحفظ كتابه الكريم فهؤلاء هم أهل الله وخاصته وليس هذا معناه أنهم أفضل من غيرهم ممن لم يحفظوا القرآن.

هل حفظ القرآن الكريم فرض على المسلم ؟
حفظ القرآن ليس شرطًا وإنما هو فضيلة محمود عليها وتوفيق من عند الله، وهو فرض كفاية أي إذا قام به بعض الناس سقط الوزر عن الباقين، فيستحب لك أن تحفظ القرآن وتجتهد فى حفظه طالما كنت تستطيع أن تفعل ذلك أما إن شق عليك الأمر فاكتف بحفظ ما تصح به العبادة، ولا وزر عليك فى عدم الحفظ.

أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وإتقانه
على الكبار والصغار بألا يستزيدوا فى حفظ القرآن فمثلا بحد أقصى 5 أسطر، ليسهل عليهم المراجعة بعد ذلك، وأجمل شيء يزيد الحفظ هو قراءة ما يحفظ فى الصلوات، وكذلك الإلحاح فى المراجعة.

وعلى الآباء والأمهات الذين يريدون أن يحافظوا على أولادهم، أن يجعلوهم حافظين للقرآن الكريم وملتزمين بمكارم الأخلاق.
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