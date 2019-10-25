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اقتصاد

اليورو يستقر قرب أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:01 م
اليورو
اليورو
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وكالات
استقر اليورو اليوم الجمعة بعد أن انخفض لأدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكى فى الجلسة السابقة بفعل ترك البنك المركزى الأوروبى الباب مفتوحا أمام تيسير السياسة النقدية، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.

وستتحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) المقرر الأسبوع القادم والذى ينتهى 30 أكتوبر واجتماع البنك المركزى اليابانى الذى ينتهى 31 أكتوبر، ومن المتوقع أن يخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى هذا العام، لكن أسواق النقد وضعت فى الحسبان إلى حد كبير خفضا بمقدار 25 نقطة أساس بالفعل وفقا لبيانات رفينيتيف.

واستقر اليورو فى أحدث تعاملات عند 1.1109 دولار، لكنه بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1094 دولار الذى بلغه أمس الخميس. واستقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أيضا عند 97.66.

وكانت الكرونة السويدية أيضا فى منطقة محايدة، ليجرى تداولها فى أحدث تعاملات عند 10.72 مقابل اليورو، لكن العملة السويدية كانت قد قفزت أمس الخميس لأعلى مستوى فى شهر بعد أن عزز البنك المركزى السويدى الآمال فى زيادة أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة فى ديسمبر.

من ناحية أخرى، تكبد الجنيه الاسترلينى خسائر مقابل الدولار واليورو اليوم بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة مما يبرز الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجرى تداول العملة البريطانية فى أحدث تعاملات منخفضة 0.2 % إلى 1.2835 دولار، بعد أن نزلت نحو 1.28 % إلى أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2790 دولار أمس الخميس. ومقابل اليورو، تراجع الاسترلينى 0.2 % إلى 86.55 بنس.
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