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أخبار العالم

السيستاني يطالب الأمن العراقي بحماية المتظاهرين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
المرجع الشيعي العراقي
المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله علي السيستاني
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أحمد محرم
دعا آية الله علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، القوات الأمنية لحماية المتظاهرين، وضبط النفس.

وبحسب قناة "العربية"، شدد السيستاني، الجمعة، على أهمية سلمية التظاهرات في العراق.

واعتبر "أن الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود لإدارة البلد ينبغي أن يكون بالطرق السلمية".

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى الذين سقطوا بتظاهرات العراق والعنف المصاحب لها، الجمعة، وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلًا عن مصدر عراقي رسمي، بسقوط قتيلين في الاحتجاجات وهذا ما أكدته مفوضية حقوق الإنسان، حيث أعلنت عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد. وتحدثت وزارة الداخلية العراقية عن إصابة نحو 60 عنصرًا من قوات الأمن في التظاهرات.

وأكد السيستاني أن "مكافحة الفساد وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين والنواب على رأس الإصلاحات".

وقال المرجع الديني إن "تقرير لجنة التحقيق بشان أحداث التظاهرات السابقة لم يحقق الهدف المرتقب منه، ولم يكشف عن الحقائق".

وأشار إلى ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة، وسن قانون انتخابي جديد".
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