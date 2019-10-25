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أخبار العالم

تخريج دفعة من منسوبات الأمن العام بالسعودية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:37 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، أن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، شهد حفل تخريج 178 من منسوبات الأمن العام اللاتي تلقين تدريبهن وتأهيلهن في المعهد النسوي للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أعرب الحربي عن سعادته برعايته حفل تخريج عدد من منسوبات الأمن العام، وقال إن المرأة السعودية أثبتت نجاحا في كثير من ميادين العمل، وأضاف: ونحن نحتفل بتخريج دفعة جديدة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم لقطاع الأمن العام، كما قدم التهنئة لكافة الخريجات اللاتي احتفلنا بتخرجهن ليكن إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام، وينضممن إلى إخوانهن رجال الأمن العام.

وأشاد الحربي بالجدية التي رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي، مذكرا إياهن بضرورة استشعار المسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن في أي موقع.

ويأتي الحفل تخريج مجندات الأمن العام ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية، للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ يسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.
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