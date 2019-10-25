شعب المقاومة والنضال.. مصطفى بكرى يوجه رسالة إلى اللبنانيين

وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى رسالة إلى شعب لبنان خاصة فى ظل الأوضاع الحالية.



وغرد " مصطفى بكرى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الشعب اللبناني العظيم لايزال صامدا في الميادين، تظاهرات سلميه دون عنف أو تخريب، الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين ، والطبقة السياسيه تعيش حالة من الارتباك بعد أن فاجأها شعب لبنان بثورته علي الطائفية والفساد ،تحية إلي شعب لبنان البطل ، شعب المقاومه والنضال ".



يأتي ذلك بعد تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات، الاثنين الماضي، استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.