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أخبار البلد

شعب المقاومة والنضال.. مصطفى بكرى يوجه رسالة إلى اللبنانيين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
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منار نور
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى رسالة إلى شعب لبنان خاصة فى ظل الأوضاع الحالية.

وغرد " مصطفى بكرى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الشعب اللبناني العظيم لايزال صامدا في الميادين، تظاهرات سلميه دون عنف أو تخريب، الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين ، والطبقة السياسيه تعيش حالة من الارتباك بعد أن فاجأها شعب لبنان بثورته علي الطائفية والفساد ،تحية إلي شعب لبنان البطل ، شعب المقاومه والنضال ".

يأتي ذلك بعد تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات، الاثنين الماضي، استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.
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