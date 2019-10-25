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رياضة

فريق أهلي ٢٠٠٤ يواجه منشية البكاري وديا غدًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مباراة ودية غدًا السبت أمام فريق منشية البكاري، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

يأتي اللقاء الودي مع منشية البكاري بعد يوم واحد فقط من الفوز الكبير الذي حققه فريق الأهلي ٢٠٠٤ أمس الخميس على فريق إنبي في ملعبه بنتيجة ٦ – ١، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

ويخوض الأهلي المباراة الودية بهدف إشراك اللاعبين الغائبين عن مواجهة الأمس أمام إنبي، و تجهيز اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.

ورفع الفريق رصيده في بطولة الجمهورية إلى ١٤ نقطة من ٧ مباريات ، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا، وحسن فاضل طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.
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