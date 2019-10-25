فريق رجال اليد بالأهلي يواجه منتخب 2000 وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم الجمعة أمام منتخب مواليد 2000 في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري.



وتنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



ويسعى السويدي أولا ليندجرين المدير الفني لاستغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعبين ، خاصة العائدين من الإصابات.



