فريق سيدات الطائرة بالأهلي يواجه الجزيرة في الدوري اليوم

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام الجزيرة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.



وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ، ويسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز فيها و مواصلة الانتصارات في البطولة.



وكان فريق الاهلي قد اختتم تدريباته أمس في صالة الشهداء، و ركز فيها المدير الفني علي الجوانب التكتيكية والاطمئنان الي حالة الفريق.



وأكد حمدي الصافي المدير الفني، أن الفريق جاهز لمواجهة الجزيرة وتحقيق ارقام قياسية في الدوري من خلال الاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية.



يذكر أن فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق سموحة بثلاثية نظيفة.



