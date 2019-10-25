لاعبو الجودو بالدقهلية يحصدون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية تحت ١٦ سنة

تمكن لاعبو منطقة الجودو بالدقهلية برئاسة العميد عادل الهلالى من حصد مراكز متقدمة فى بطولتى الجهورية تحت سن الـ ١٦ سنو للبنين والبنات والتى أقيمت بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولى .





وفاز بالمركز الثالث اللاعب محمود فتحى محمد من ستاد المنصورة كما فاز فى وزن 90 كجم اللاعب يوسف أشرف موافى لاعب نادى جزيرة الورد بالمركز الثالث.





وفى بطولة الجمهورية تحت 16سنة للبنات فى وزن 48كجم فازت اللاعبه ايمان وليد صبحى من ستاد المنصورة بالمركز الاول كما فازت اللاعبة ياسمين ابراهيم مصطفى وزن 70كجم من نادى الناصرية بالمركز الاول كما فازت بالمركز الثالث اللاعبات شروق هشام ابراهيم وزن 40كجم من ستاد المنصورة ويمنى خالد حسن وزن 44كجم من نادى الناصرية وملك ابراهيم جاد وزن 48كجم من نادى جديله وساره وجيه محمود وزن 57كجم من نادى الشال والمنشية.



