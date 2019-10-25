سعفان: صرف 38 ألف جنيه معاش موقوف لمصري كان يعمل في إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "م. م. ح" من محافظة الشرقية،حيث يلتمس مساعدته في استرجاع معاشه لدى هيئة إصابات العمل الايطالية "الانايل" والذي توقف صرفه دون معرفه السبب العمل منذ 7 أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .



وأشار الوزير إلى أن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران قام على الفور بالتواصل مع هيئة إصابات العمل، وتم التوصل إلي سبب إيقاف المعاش هو عدم تقديم المواطن لشهادة تفيد وجودة علي قيد الحياة، وقام المكتب بتقديمها للبنك المختص بصرف المعاشات، وتم صرف المعاش مرة أخري ومقداره 300 يورو شهريا.



وعاود المواطن التواصل بالمكتب يلتمس مساعدته في صرف متجمد المعاش 7 شهور السابقة لتقديم شهادة بقاءه علي قيد الحياة، وتم بحث ملف المواطن وبالفعل تم صرف متجمد الـ الشهور السبع وتبلغ حوالي 2100 يورو أي ما يعادل حوالي 38 ألف جنيه مصري.

وبناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تم ابلاغ المواطن بتحويل متجمد الشهور السبع علي حسابة البنكي.



