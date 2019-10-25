درة تشوق جمهورها بحلقة جديدة مع منى الشاذلى .. صور

شاركت الفنانة درة مجموعة من الصور خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت درة فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت قميص أبيض وجيبة سوداء، أما تسريحة الشعر فاعتمدت على قصة ذيل الحصان.



وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة درة مع الصور، وجاءت لتعليقات كالتالى: - " جميلة " _ " عسل والله " _ " جمالها " _ " منتظرين حلقة جامد جدا " .