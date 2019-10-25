Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درة تشوق جمهورها بحلقة جديدة مع منى الشاذلى .. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
شاركت الفنانة درة مجموعة من الصور خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت درة فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت قميص أبيض وجيبة سوداء، أما تسريحة الشعر فاعتمدت على قصة ذيل الحصان.

وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة درة مع الصور، وجاءت لتعليقات كالتالى: - " جميلة " _ " عسل والله " _ " جمالها " _ " منتظرين حلقة جامد جدا " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحدث ظهور لـ آصالة.. والجمهور يتغزل فيها

بـ قصير ومشجر.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

بـ جيب مكرمشة..لقاء الخميسي تتألق بإطلالة غريبة

اطلالة غير متوقعة.. نرمين الفقى تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

حلو بزيادة.. هيدى كرم تشعل إنسجرام وسط البحر

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يكشف كواليس إنهاء أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي

بمبلغ خرافي.. بيع أندر عملة عربية في مزاد بـ لندن

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

قصة حب ورحلة كفاح وبكاء.. القصة الكاملة لانهيار عمرو محمود ياسين وزوجته

صدمة.. أضرار لا تتوقعيها عند النوم بشعر مبلل

من الجيارة للجيزة.. حكاية دولاب المعلمة حظوظ "ديلر" ولاد الذوات في الطالبية

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالتايجر .. ياسمين صبرى بفستان طويل أمام حمام السباحة

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم