Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هتختفى خالص.. الجمهور ينتقد إطلالة منة فضالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:51 م
منة فضالى
منة فضالى
Advertisements
نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت منة فضالى فى الصور داخل الجيم باطلالة رياضة، وسط تفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى على الصور.

وجاءت التعليقات كالتالى : "هتختفى خالص بعد كدة " _ " منورة " _ " منوش الجميله " _ " القمر بزياده اوى " .

وحققت الفنانة منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات dmc.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان مكشوف الأكتاف .. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

من على صخرة.. منة فضالي تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جريئة

تعليقات غير متوقعة من متابعي منة فضالى على صورتها بالبيكينى

بـ إطلالة جذابة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

ب- فستان أبيض وأسود ... منة فضالى فى إطلالة ساحرة.. شاهد

ترشيحاتنا

الإسكندرية تغرق فى الأمطار.. إلغاء الدراسة غدا ورفع درجة الاستعداد القصوى

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

ليس بكثرة الصلاة والصوم .. وزير الأوقاف يكشف صفات المسلم الحقيقى .. فيديو

درة تشوق جمهورها بحلقة جديدة مع منى الشاذلى .. صور

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالتايجر .. ياسمين صبرى بفستان طويل أمام حمام السباحة

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم