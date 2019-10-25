هتختفى خالص.. الجمهور ينتقد إطلالة منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهرت منة فضالى فى الصور داخل الجيم باطلالة رياضة، وسط تفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى على الصور.



وجاءت التعليقات كالتالى : "هتختفى خالص بعد كدة " _ " منورة " _ " منوش الجميله " _ " القمر بزياده اوى " .



وحققت الفنانة منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات dmc.