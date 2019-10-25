هتختفى خالص.. الجمهور ينتقد إطلالة منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت منة فضالى فى الصور داخل الجيم باطلالة رياضة، وسط تفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى على الصور.
وجاءت التعليقات كالتالى : "هتختفى خالص بعد كدة " _ " منورة " _ " منوش الجميله " _ " القمر بزياده اوى " .
وحققت الفنانة منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات dmc.
وظهرت منة فضالى فى الصور داخل الجيم باطلالة رياضة، وسط تفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى على الصور.
وجاءت التعليقات كالتالى : "هتختفى خالص بعد كدة " _ " منورة " _ " منوش الجميله " _ " القمر بزياده اوى " .
وحققت الفنانة منة فضالي نجاحًا كبيرًا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات dmc.