القوى العاملة: الانتقال بالشباب من "السمع" إلى "الوعي" بتعريفهم بفرص التدريب وبداية مشروع صغير مجانا

استكمالا لمبادرة "وعي" التي بدأتها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالانتقال بالشباب من مرحلة " السمع " إلى مرحلة " الوعي".



قامت المديرية بتنظيم زيارة إلى مركز تدريب المستقبل التابع للمديرية، للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية، وكذلك الراغبين في بداية مشروع صغير بالتعاون مع كل من المشروع القومي لتنمية المشروعات الصغيرة "مشروعك".



وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إن الزيارة كان هدفها تعريف الشباب علي الطبيعة بفرص التدريب المتاحة بالمركز والمهن التي يمكنهم التدريب عليها مجانا من خلال الورش التدريبية والتي تعتبر من أحدث الورش التدريبية في مصر والشرق الأوسط والتي تتيح لخريجيها تدريبا على أعلى مستويات الجودة العالمية ، فضلا عن الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة بعد اجتيازهم فترة التدريب.



كما يتيح المركز التدريب على بعض المهن التي تضمن لخريجيها فرصة عمل لائقة بمرتبات مجزية فور الانتهاء من التدريب ، فضلا عن التدريب على المهن التي تتيح لخريجيها بداية مشروع صغير من خلال جهاز مشروعك فضلا عن مساعدة الخريج في إعداد دراسة جدوى اقتصادية عن المشروع الذي تم تدريبه عليه.



وفي ختام الزيارة توجه الشباب إلى أحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية والذي يعمل في مجال الملابس الجاهزة ويقوم بتصدير إنتاجية من الماركات العالمية عالية الجودة ، حيث قدم ٢٠٠ فرصة عمل للشباب برواتب وأجور متميزة، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات والوجبات الساخنة بالإضافة إلي المزايا العينية الأخرى.



حضر الزيارة هيام ظريف مديرة المشروع القومي لتنمية المشروعات الصغيرة "مشروعك"، وسماح علي نائبة عن سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة.



