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مرأة

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:19 م
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة منة فضالى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور لها خلال تواجدها فى إحدى صالات الجيم.

ظهرت منة فى الصور بإطلالة رياضية، مرتدية بنطلون أسود ذات خط عريض بالجانب، ونسقت معه تى شيرت رياضى من علامة "adidas"باللون السيمون، فيما انتعلت حذاء مسطح متناسق مع ألوان إطلالتها.

ووضعت منة فضالى مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة دون تكلف.

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