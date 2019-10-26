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محافظات

لكل اسم حكاية.. عين السيليين بالفيوم طبيعة ساحرة وقبلة لمخرجي الأفلام

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
عين السيليين بالفيوم
عين السيليين بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تعتبر منطقة عين السيليين السياحية بمحافظة الفيوم من أشهر مناطق الجذب السياحى بالفيوم، حيث تتمتع بالخضرة، والمدرجات الخضراء، وهدارات المياه والطاحونة القديمة، وينابيع الماء، كما تمتاز بفنادقها ومطاعمها وأسواق المنتجات لسياحية وقبل كل هذا وبعده جمال الطبيعة والهدوء المحبب والنقاء البيئى، ففيها حقًا الطبيعة تختلف لتكون ذات مذاق خاص مميز ومحبب.

وتقع عين السيلين فى منطقة خضراء وافرة الأشجار فى قلب دلتا الفيوم، حيث حدائق الفاكهة والبساتين تحيط بالمدرجات التى تملأ المكان، وهى فى منتصف المسافة بين مدينة الفيوم التى تقع على مسافة 8 كم وبحيرة قارون التى تقع على مسافة 13 كم.

تلك المنطقة السياحية الخضراء بمركز سنورس بالفيوم، والتي كانت قبل سنوات واحدة من أهم المزارات، ومقصد رحلات المدارس والجامعات طيلة عقود ماضية تربعت فيهاعلي عرش السياحة الداخلية.

وكانت قبلة لمخرجي الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، بفضل طبيعتها الخلابة وهوائها النقي الطبيعي، وهدّارات المياه والطاحونة القديمة التى كانت تطحن الحبوب، وينابيع الماء، والأسواق، فقد تبدل كل ذلك الجمال عقب زلزال 1992.

ويقول أحمد عبد العال، مدير عام منطقة آثار الفيوم السابق، إن عين السليين بدأت في التدفق منذ الثلاثينيات فأضافت إلى الفيوم مقصدا سياحيا رائعا، وتدفقت أيضا عين الشاعر في السبعينيات لتضيف إلى المنطقة عمقا واتساعا، وأقيم على الترعة المطلة على المجري كوبري يصلها بالسيلين، مما أضفى جمالا على المنطقة.

وكانت المياه الصحية تتدفق من عيونها الكبريتية الأربعة، وتؤكد ذلك اللافتة الرخامية التي لا تزال باقية وتحمل تأكيدا من أحد المعامل في سويسرا، وتشهد بأنها صالحة للشرب من الناحيتين الكيميائية والبكتريولوجية.

وأضاف  أحمد عبد العال أن المشكلة الكبرى التي واجهت عين السيليين توقف العيون الكبريتية عن الضخ تمامًا، يرجع ذلك إلى تأثير الزلزال الذي كان مركزه شمال الفيوم عام 1992، والبعض الآخر يرى أن تحويل الأراضي الزراعية التي كانت مياهها الجوفية مصدرًا لتغذية العيون إلى مبان.
لكل اسم حكاية.. عين السيليين بالفيوم طبيعة ساحرة وقبلة لمخرجي الأفلام
لكل اسم حكاية.. عين السيليين بالفيوم طبيعة ساحرة وقبلة لمخرجي الأفلام
لكل اسم حكاية.. عين السيليين بالفيوم طبيعة ساحرة وقبلة لمخرجي الأفلام
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