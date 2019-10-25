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منوعات

بمبلغ خرافي.. بيع أندر عملة عربية في مزاد بـ لندن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:12 م
دينار عربي نادر
دينار عربي نادر
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نهى حمدي
مازالت للحضارات العربية الماضية رونقها الذي يسعى الكثيرون لاقتناء ولو قطعة واحدة من التحف والآثار التي تحمل الهوية العربية، الدليل على ذلك هو المزاد الأخير الذي أقيم في بريطانيا وبيع فيه أقدم دينار عربي بـ 4.7 مليون دولار. 

كانت العملة من الذهب الخالص، وتعد من القطع النادرة التي وضعت دار المزادات البريطانية «Morton & Eden» سعرًا مبدئيًا لبيعه 1.77 مليون دولار أمريكي، ويعتبر أعلى سعر مبدئي تضعه هذه الدار على مدار تاريخها، بحسب ما نشرت صحيفة "عاجل" السعودية.

ويتضمن الدينار على وجهه عبارة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" وتحاوطه إطار بعبارة "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"، أما الوجه الآخر للعملة تحمل عبارة "الله أحد الله الصمد معدن أمير المؤمنين بالحجاز"، محاطة بجملة أخرى مكتوبة حولها بشكل دائري "بسم الله ضرب هذا الدينار سنة خمس ومئة".

ويرجع تاريخ تلك العملة لعام 623 ميلاديًا و105 هجريًا، ومصنوعة من ذهب مستخرج من أحد المناجم في العهد الأموي، بمنطقة معدن بني سليم، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعتبر هذه العملة واحدة من اثني عشر دينارًا موجودة حاليًا في العالم، وثاني دينار عربي يتم بيعه المزاد.
بمبلغ خرافي.. بيع أندر عملة عربية في مزاد بـ لندن
بمبلغ خرافي.. بيع أندر عملة عربية في مزاد بـ لندن
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