احترسى.. تناول هذا المشروب يوميا يسبب الهالات السوداء

تحرص الكثير من النساء عل تناول فنجان القهوة عدة مرات فى اليوم لأنه من أكثر المشروبات التى تساعد على تحسين القدرة على التركيز والانتباه والتغلب على الشعور بالنعاس خاصة إذا كانوا يعانون من الضغط المنخفض أو لديهن الكثير من المهام التى تجعلهن لا يحصلن على القدر الكاف من النوم.



ووفقا لما ذكره موقع "boldsky" إن تناول مشروب القهوة باستمرار يعرض النساء للكثير من المشاكل الصحية والتجميلية بسبب احتوائها على قدر عال من الكافيين وتسبب اضطرابات النوم فى حال الإكثار منها.



وأوضح الموقع أن تناول القهوة باستمرار من أهم العوامل المسببة لظهور الهالات السوداء حول العينين وعدم القضاء عليها باستخدام العلاجات الموضعية والماسكات يرجع الى العادات الغذائية السيئة وفى مقدمتها الإكثار من القهوة .

