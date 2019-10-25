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رياضة

الأحد.. بدء التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بدء تنفيذ التصفيات النهائية على مستوى المحافظة من دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السابعة للعام 2019 /2020 والتى ستنطلق الأحد القادم الموافق 27 أكتوبر الجاري على أن تقام المباريات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعدًا لإقامة مباريات الدورى .

قال مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إن المجموعة الأولى تشمل ( اسمو العروس ، تانوف ، دروة ، ابشادات ، تونة الجبل ، نزلة البرشا ) ، والمجموعة الثانية تشمل ( بنى حسن ، بلنصورة ، طوخ الخيل ، سوادة ، المدينة أ ) ، وتشمل المجموعة الثالثة ( قلوصنا ، صندفا ، أبو شحاته أ إبوان ، مطاى البلد ، مدينة مطاى ) ، بينما تضم المجموعة الرابعة ( أشروبة ، بنى على ، مدينة بنى مزار ، سلاقوس ، صفانية ، العباسية ) .

ومن المقرر أن ينتهى الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير المقبل 2020، تعقبها مباشرة إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020 وصولًا لدور الـ16 تقسم لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة ليتم إقامة مبارتى النصف نهائى والنهائى.
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