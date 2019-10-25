كارثة صحية.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها بمصنعين بالعاشر من رمضان

أكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية تموين الشرقية أنه تم التكليف بضرورة ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.





وأضافت أنه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملات تموينية مفاجئة للرقابة على المصانع والأسواق والمحال التجارية والمخابز حيث أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٦٢٤ لسنة ٢٠١٩ جنح اول العاشر ضد أحد أصحاب مصانع مخللات شهيرة لوجود براميل خيار مخلل منتهى الصلاحية وتم التحفظ على عدد ٨براميل خيار مخلل زنه الواحد ١٠٠ كيلو تقريبا على ذمة المحضر.



