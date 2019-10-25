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أخبار البلد

المعلمين: بدء منح عضويات النقابة للجدد.. ونناشد البرلمان بإقرار القانون الجديد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:49 م
محمد عبدالله ، الأمين
محمد عبدالله ، الأمين العام لنقابة المعلمين
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شيماء مجدى
أكد محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن النقابة بالفعل بدأت فى منح عضويات للمعلمين المتقدمين لمسابقة تعيين الـ120 ألف معلم، موضحًا أنه يتم التقديم من خلال النقابات الفرعية أو النقابة العامة.

وأشار عبدالله لـ "صدى البلد" ، إلى أن عضوية النقابة المؤقتة للمعلمين ستكون بنفس مميزات العضوية الدائمة ، لافتًا إلى أن تلك العضويات ليست عبء على النقابة لأنهم سيحصلوا على خدمات كالمصايف والرحلات وغيرها مقابل الإشتراك.

وأضاف "أمين النقابة" أن وزارة التربية والتعليم لن تكتفى بالـ 120 ألف معلم وإدارى وعامل فقط بل ستظل بيانات جميع المتقدمين لديهم لحتى إذا احتاجتهم فى أى وقت لذا تستعد النقابة لمنح كل المعلمين حتى المؤقتين .

وقال إن المشكلة الحقيقية فى النقابة هى توفير موارد لسد التزاماتها ، والتى تعد المعاشات من أهم الالتزامات وأكبرها ؛ إذ تحتاج النقابة إلى 135 مليون جنيه لسدها ، موضحًا أن هناك عجز فى عدد المعلمين بالمدارس نتيجة خروج عدد كبير على المعاش مقابل القليل من التعيينات .

وناشد بضرورة إقرار قانون النقابة الجديد من قبل البرلمان من أجل حل مشكلات النقابة المالية والإدارية .
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