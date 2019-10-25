تجنيد الشباب العربي.. حاخام كبير يفضح ابتزاز الموساد الإسرائيلي لسياسيين في أوروبا

أصدر كبير حاخامات العاصمة النمساوية فينا كتاب بعنوان الحاخام والموساد الذي يكشف في فصوله الاربعة عن بعض تفاصيل عمليات جهاز المخابرات الاسرائيلية المثيرة للجدل في اوروبا الغربية.



وقال الحاخام موشي فريدمان في تصريح له ان الكتاب يشمل على تفاصيل مهمة من شأنها المساعدة في الكشف عن تحركات جهاز المخابرات الاسرائيلية في الشرق الاوسط بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص واساليب تجنيد العملاء وعمليات الرصد والتعقب والاغتيالات.



ويستعرض الكتاب تفاصيل عمليات الابتزاز التي يمارسها الموساد بحق مسؤولين اوروبيين والعنف وحتى الاغتيالات السياسية.



ويقول المؤلف ان الكتاب لا يعبر عن رآيه الخاص في عمليات جهاز الموساد ولا يهدف الى طرح نظرية معينة حول نشاطات التجسس والاغتيالات التي يقوم بها رجال المخابرات الاسرائيلية بل يمثل سرد موضوعي للحقائق التي تم رصدها وجمعها من خلال شبكة علاقات واسعة تربط الحاخام برجال دين وسياسيين ومسؤولين مطلعين على تحركات جهاز الموساد في اوروبا الغربية.



واشار الحاخام ان بحوزته معلومات حساسة اخرى حول تحركات الموساد في الدول العربية خاصة في لبنان وسوريا وملاحقة حزب الله .



وكان الحاخام موشي فريمان قد ولد في النمسا من عائلة يهودية متدينة اقامت في اوروبا الوسطى منذ القرن الرابع عشر ودرس علم الدين في لندن وزوريخ في سويسرا قبل ان ينتقل الى الولايات المتحدة عام 1990 ثم عاد الى النمسا في عام 1999 حيث تم تعينه حاخام فينا الكبير ثم انتقل للعيش في بلجيكا عام2011.



يعرف الحاخام فريمان بنشاطاته ومساهماتها في الحوار بين الاديان والتقارب بين الثقافات حيث شارك في العديد من المؤتمرات في العديد من الدول العربية وايران. كما ويستمر في نشاطاته من اجل حوار الحضارات في الاوساط الأوروبية في بروكسل ويعتبر من الشخصيات اليهودية المؤيدة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام.