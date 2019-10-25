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برلمان

خطة البرلمان تجتمع لمتابعة توصيات الحساب الختامي للموازنة العامة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:41 م
النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018، إن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات على مدار الأسبوع المُقبل بحضور ممثلي 13 هيئة، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تخص تلك الهيئات.

وتعقد اللجنة الاجتماع الأول صباح بعد غد /الأحد/،وذلك لمتابعة مدى تنفيذ كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.

ويعقد الاجتماع الثاني ظهر يوم الأحد لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات)، لتوصيات اللجنة.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث صباح يوم الاثنين لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة المصرية العامة للبترول، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة المصرية العامة للمساحة)، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.

وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع ظهر يوم الاثنين ذلك لمتابعة مدى تنفيذ كل من: (الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.
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