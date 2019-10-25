الشوارع خالية .. سقوط أمطار غزيرة بمطروح وتكثيف شفط المياه.. فيديو

شهدت مدينة الحمام بمطروح صباح اليوم سقوط أمطار غزيرة تسببت في وجود تجمعات للمياه بالشوارع والطريق الدولي مطروح اسكندرية الساحلي.



وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح جهودها في أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار وتيسير حركة السير خاصة على الطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي .



وقام مركز ومدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله بكسح وإزاحة تجمعات المياه علي الطريق الساحلي خاصة بقرية سيدي عبد الرحمن وذلك بمعدات مجلس المدينة مع متابعة زالة اي تراكمات للمياه علي الطرق والشوارع أولا بأول .



كما قام مجلس مدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف بتكثيف اعمال شفط وتجفيف المياه علي الطريق الدولى الساحلي مطروح اسكندرية خاصة مع تراكمها بمنطقة فوكة .



وفي مرسي مطروح قام اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة ومسئولو الكهرباء بمراجعة أعمال تأمين الكابلات وأعمدة الكهرباء بالطريق الدولى الساحلى وتغطية فتحات الأعمدة منعا لتسرب المياه إليها حفاظا على أرواح المواطنين ، كما تابع أعمال ازالة مياه الأمطار بعدة مناطق بالمدينة .



وقام مجلس مدينة برئاسة مسعد عبد الهادى بسحب مياه الامطار بالشوارع الرئيسية والطريق الدولي.



وشدد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح بتكثيف جهود ازالة مياه الأمطار والتواصل مع جميع الأجهزة المعنية على مدار ٢٤ ساعة وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها ،خاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وغرف العمليات بها ، وإزالة تراكمات المياه بالمدن والطريق الدولى الساحلى.



وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بتوخى الحذر حفاظا على أرواحهم خاصة عدم الاقتراب ولمس مصادر الكهرباء كالاكشاك والاعمدة والاسلاك خاصة بالشوارع وقت سقوط الأمطار وعدم الاقتراب من الاجسام المعدنية وقت البرق و منع وقوف السيارات أو تغطية شنايش الامطار وأوحى الحذر والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات علي الطرق السريعة خاصة مع حالة الطقس غير المستقرة واستمرار هطول الامطار.



وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح استعدادات واصطفاف معدات وسيارات مجلس المدينة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة الطوارئ بمشاركة رجال الانتشار السريع للقوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية والمرور والاجهزة التنفيذية المعنية .



وقال المعداوي: تم اصطفاف المعدات والسيارات مع القوات المسلحة والشرطة علي أهبة الاستعداد منذ الساعة 4 فجرا امام الديوان العام للتعامل الفوري والانتشار السريع بالمدينة حال وقع أي طارئ سواء علي الطريق الدولي أول ازالة تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بالمدينة .



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح انه تم الدفع بسيارات فخر اليوم لازالة تجمعات مياه الأمطار بالكيلو 55 بالطريق الدولي امام قرية كشوك عميرة تحت إشراف سعيد الملاح سكرتير المدينة ومحمد مصطفي نائب رئيس المدينة واستمرار تواجد السيارات بطريق مطروح الإسكندرية منذ الساعة 4 فجرا للتعامل مع زيادة مياه الامطار بالطريق الدولي .



وأضاف أنه تم تقسيم المدينة لقطاعات للتحرك السريع والتعامل الفوري مع البلاغات في ظل ظروف الطقس غير المستقر وزيادة هطول الامطار .



من ناحية اخري تسببت الامطار في خلو الشوارع من المواطنين بسبب سوء احوال الطقس كما قلت نسبة السفر من مطروح الي المحافظات الأخرى بشكل كبير.