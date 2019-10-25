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محافظات

ثورة ضد الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة بالمنيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينتى المنيا وبنى مزار عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء وسط وجنوب المدينة بقيادة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وحضور أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد نافع مدير إدارة المرافق، ومحمد الحسيني مدير مباحث المرافق، ونائب رئيس مدينة المنيا.

تابع المحافظ الحالة العامة بشارع الحسيني ومحمد بدوي، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال رفع الإشغالات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المناطق.

شدد المحافظ، على إزالة كافة الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى، من خلال الاستمرار في تنفيذ تلك الحملات بشكل دوري، ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، موجها برفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول، لضبط الحركة المرورية لتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة لرفع الإشغالات والتعديات بقرية بنى صامت شرق النيل بالتعاون مع شرطة المرافق وغيرها من الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط 84 مخالفة منها 67 ازالة ادارية و تحرير10 مخالفات اشغال طريق و7 مخالفات ادارة محلات (بدون ترخيص) قبلي كمين الشيخ فضل وعزبة العصيات بالوحدة المحلية لقرية بني صامت .

وأضاف رئيس المركز ،أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .

كان محافظ المنيا قد أصدر عدد من القرارات لضبط الحالة العامة بالشوارع وتضمنت حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمحال التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لتلك المحال، وإلزام أصحاب تلك المحال بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال .
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