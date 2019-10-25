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محافظات

لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي في كسح وشفط مياه الأمطار الغزيرة التي أغرقت الشوارع؛ لتسهيل حركة سير المارة والمركبات في الشوارع، خاصة مع احتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

واستعان مسئولو الوحدة المحلية بدسوق، بسيارات الحماية المدنية والمطافئ، للتغلب على رفع كميات المياه الغزيرة من الشوارع التي حولت معظم شوارع المدينة إلى برك من الوحل، بالإضافة إلى معدات مجلس المدينة من كساحات مياه، وتطهير بعض البالوعات وتصريف المياه بها.

وقاد اللواء خالد حسن، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة وشفط مياه الأمطار من الشوارع، مرتديًا جاكيت شتوي أسود، وحذاء شتوي "طرمبة"، بالإضافة إلى تواجد نواب مجلس المدنية وعمال النظافة والصرف لشفط المياه من جميع الشوارع.
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
لليوم الثالث.. دسوق تستعين بسيارات المطافئ لشفط مياه الأمطار
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